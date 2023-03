La Meurthe-et-Moselle placée en vigilance crues et vent violent

Météo France place la Meurthe-et-Moselle en vigilance jaune pour le vent et pour les crues.

ⓘ Publicité

Après les fortes précipitations, l'équivalent de 10 à 15 jours de pluie par endroits, dans la nuit de mercredi à jeudi sur le Pays-Haut, plusieurs cours d'eau ont vu leur niveau monter dans la journée ce jeudi. Le service de surveillance du niveau des rivières, Vigicrues, place l'Orne en vigilance jaune. La préfecture appelle à la prudence dans le secteur de Jarny. De nouvelles précipitations sont attendues dans la nuit de jeudi à vendredi, Vigicrues indique qu'une nouvelle montée du niveau de l'Orne est possible dans la journée de vendredi.

La Meurthe-et-Moselle et les Vosges concernées aussi par une vigilance jaune "vents violents". Déjà secouée par de très fortes rafales dans la nuit de mercredi à jeudi, la Lorraine va à nouveau entendre le vent souffler dans la nuit de jeudi à vendredi et en journée vendredi. Météo France indique que le renforcement du vent est du à une dépression sur la Manche. Hier des bourrasques à plus de 70 km/h ont été enregistrées à Nancy et même plus de 100 km/h dans la Meuse.