La Meurthe-et-Moselle placée en vigilance orange aux orages

Attention, nous prévient Météo France, après les fortes chaleurs précoces de ces derniers jours, Météo France annonce des risques d'orages localement violents . Le département de Meurthe-et-Moselle est placé en "niveau de vigilance orange orages".

Ce dimanche, les températures ont atteint de 35 à 39 degrés.

Dans la soirée, des orages sont attendus pouvant s'accompagner "d'une fort activité électrique, de chutes de grêle, de pluies intenses et/ou des rafales de vent autour de 100km/ h" prévient la préfecture de Meurthe-et-Moselle.

En Lorraine, des pluies pourraient tomber dans la nuit " les secteurs les plus touchés pourraient être le pays de Pont-à-Mousson et le Pays-Haut, la Meuse, et en Moselle, le pays messin et le Thionvillois"



