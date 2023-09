La Meurthe-et-Moselle repasse en alerte sécheresse, 90% des communes en restriction d'usage de l'eau

La Meurthe-et-Moselle repasse en situation d'alerte sécheresse. Cela concerne précisément la zone "Moselle amont et Meurthe" et la zone "Moselle aval Orne Nied et Seille", soit 90% des communes du département.

ⓘ Publicité

Conséquences : des limitations d'usage de l'eau comme l'interdiction du lavage des véhicules en dehors des stations de lavage ou l'interdiction du lavage des espaces extérieurs comme les terrasses, les façades sauf par un nettoyeur professionnel.

Des restrictions malgré la saison avancée

Ces mesures, déjà en vigueur depuis le 23 juin, avaient été levées le 10 août après des précipitations excédentaires mais la préfecture souligne que "les températures très élevées, alliées à une absence prolongée de précipitation ont entraîné une nette baisse des niveaux dans tous les cours d’eau. Cette situation [...] impose, malgré la saison avancée, de reprendre des limitations des usages de l’eau pour préserver les usages prioritaires".

Dans les Vosges, une soixantaine de communes sont, elles, concernées par une alerte sécheresse renforcée avec interdiction par exemple de remplir sa piscine privée ou d'arroser sa pelouse.