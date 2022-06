La Moselle à nouveau sous la menace des orages

Météo France a placé la Moselle ainsi que 24 autres départements en vigilance orange aux orages. Les intempéries frapperont dans l'après-midi et le début de soirée.

Météo France prévoit une forte activité électrique sur la Moselle et tous le Grand-Est

Les orages continuent de frapper sur une grande partie du pays. Météo France émet un nouveau bulletin de vigilance orange pour 25 départements du Grand-Est, de Bourgogne-France-Comté et Rhône-Alpes-Auvergne, ce jeudi 25 juin.

La Moselle est donc concernée par cette alerte. Les orages sont attendus dans l'après-midi et une bonne partie de la nuit avant de s'évacuer au delà des frontières.

Vent, pluie et grêle

Dans son bulletin, Météo France indique : "Autour du milieu de journée, des orages arrivent par l'Auvergne et concernent dans un premier temps le sud Bourgogne, le Jura. Les orages s'étendent dans l'après-midi sur toute la Bourgogne-Franche-Comté, la Haute-Marne, les Vosges. Puis enfin en fin d'après-midi, le risque orageux concerne l'ensemble des départements."

Météo France prévoit des rafales de vent de "l'ordre de 70 à 90 km/h, voire très localement autour de 100 km/h ou plus", de fortes chutes de grêle et des pluies importantes, "de l'ordre de 15 à 30mm en peu de temps, et possiblement 30 à 50mm très ponctuellement sur l'ensemble de l'épisode."