La Moselle en vigilance jaune neige verglas ce week-end

De la neige et du verglas sont attendus en Moselle. Le Préfet a placé le département en vigilance jaune depuis vendredi 18h. Plusieurs centimètres de neige sont attendus.

On attend de la neige, ce samedi, en Moselle et dans le Pays Haut

À partir de ce vendredi 26 novembre, à 18h, le département de la Moselle est placé en situation de vigilance jaune neige et verglas. La pluie devrait se mêler à la neige pendant tout le week-end.

Thionville et du Pays Haut, de Saint-Avold et le Pays de Bitche

Dans un communiqué, la Préfecture de la Moselle précise : "Tout au long du week-end, des perturbations pluvieuses et neigeuses sont attendues sur le département. En particulier, les zones de Thionville et du Pays Haut, de Saint-Avold et le Pays de Bitche seront concernées par les épisodes neigeux de la nuit. Plusieurs centimètres de neige sont prévus, ainsi qu’ un risque de gel".

En Moselle, département frontalier, le Préfet Laurent Touvet prend aussi la peine de rappeler que "la loi luxembourgeoise impose à tous les véhicules transitant par le Grand-Duché du Luxembourg d’être équipés de pneus hiver, dès que la situation météorologique se dégrade", il faut également des équipements pour circuler dans certaines communes de Moselle.