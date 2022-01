La Moselle en vigilance jaune neige-verglas jusqu'à lundi

Quelques flocons de neige sont attendus en Moselle ce dimanche et la nuit prochaine. Météo France a placé le département en vigilance jaune neige-verglas.

Dans le détail, Météo France précise : "Le risque concerne tout d'abord les Ardennes à partir de 12h00 (surtout la partie est et le massif ardennais) puis la Meuse, l'ouest de la Meurthe-et-Moselle et de la Moselle dans l'après-midi, tandis qu'un redoux gagne par l'ouest en soirée. Aborde le Pays-haut de la Moselle entre 13 heures et 15 heures ce dimanche, puis s’étendra progressivement _au cours de l’après-midi vers l’est du département_, la vallée de la Moselle, le plateau lorrain, puis Sarreguemines, Bitche et Sarrebourg en fin d’après-midi où le phénomène s’attardera durant la nuit".

1 cm de neige avec risque de pluies verglaçantes

L'épisode devrait resté limité, puisque les météorologistes évoque 1cm de neige et "quelques petites pluies ou bruines verglaçantes". La Préfecture invite les automobilistes à la prudence, et rappelle qu'il faut adapter la vitesse et respecter les distances de sécurité.

Logiquement, la Meurthe-et-Moselle est soumise à la même vigilance.