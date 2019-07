La Moselle placée en alerte sécheresse : la préfecture prend des mesures de restriction de l'usage de l'eau

Moselle, France

La Moselle est désormais en alerte sécheresse, comme 70 autres départements français concernés par des restrictions d'eau. En effet, les niveaux des cours d'eau sont trop bas, et selon Météo France, il est tombé à Metz 3,2 mm de pluie depuis le début du mois de juillet... pour une moyenne de pluviométrie en juillet de 62 mm !

La préfecture a donc pris des mesures : Le remplissage des piscines est interdit, sauf pour les établissements recevant du public, tout comme le lavage des voitures, sauf dans les stations professionnelles. Vous n'avez pas le droit non plus d'arroser vos pelouses entre 11h et 18h, ou vos potagers (et uniquement à la main). Le lavage des rues et des trottoirs, ainsi que le nettoyage des terrasses et des façades, est limité au strict nécessaire. Enfin, le remplissage des plans d'eau est également interdit, sauf pour les activités commerciales.

Attention, les contrevenants s'exposent à des amendes qui peuvent aller jusqu'à 1.500 euros, 3.000 euros pour les récidivistes.