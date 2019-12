La Moselle placée en vigilance jaune au verglas par Météo France

Ce dimanche soir, les pluies qui ont frappé la Moselle vont cesser pour laisser place à de belles éclaircies au cours de la nuit. Un phénomène habituel en cette saison mais qui signifie que les températures vont sensiblement chuter et les chaussées vont devenir glissantes.

Les températures vont êtres négatives entre ce dimanche et ce lundi.

Moselle, France

Météo France a placé la Moselle en vigilance jaune à partir de ce dimanche soir et jusqu'à ce lundi dans la matinée. La faute à la pluie, fortement présente ce dimanche, qui va laisser sa place à des éclaircies au cours de la nuit. Entre minuit et 3h du matin, les températures vont donc descendre, parfois bien en-dessous du 0. Elles seront comprises entre -1 et -4 degrés.

Chaussées glissantes

Un phénomène qui pousse Météo France à alerter quant aux risques du verglas. Ces chutes de température interviennent alors que les chaussées seront encore bien humides, ce qui fatalement va rendre ces dernières glissantes. La vigilance jaune sera donc de vigueur jusqu'au moins le début de matinée ce lundi. Les sols devraient dégeler progressivement avec des valeurs qui repartiront à la hausse.