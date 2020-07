La Moselle placée en vigilance sécheresse

A son tour, la Moselle est placée en vigilance sécheresse par la préfecture du département. Les sols sont secs et certains cours d'eau anormalement bas. Ce n'est pas encore le stade des interdictions de consommer l'eau, mais il est recommandé d'en faire un usage modéré.

La pluie ne tombe plus sur la Moselle, et son retour immédiat n'est pas annoncée par Météo France. La Préfecture du département a donc décidé de déclencher ce mercredi 8 juillet la "vigilance sécheresse".

Le communiqué publié fait état d'une "sécheresse des sols" et d'un "début d’assèchement de certains cours d’eau mosellans" et prévient qu'en "l’absence de pluies significatives dans les semaines à venir, la situation peut être susceptible de s’aggraver." Par ailleurs, les prévisions saisonnières présagent d’un été plus chaud que la normale.

Des recommandations, pas encore d'interdictions

La Préfecture de la Moselle n'ordonne pour le moment pas d'interdictions de consommer l'eau du robinet, mais elle appelle "tous les consommateurs d’eau à préserver la ressource." La recommandation vaut aussi bien pour les particuliers que pour les industriels, collectivités, ou agriculteurs qui sont incités "à faire preuve d’un usage mesuré de leurs prélèvements."

L'arrêté préfectoral s'accompagne de quelques conseils :

Ne faire fonctionner son lave-linge et son lave-vaisselle que lorsqu’ils sont pleins

Récupérer l’eau de pluie pour arroser les plantes et le potager, et le faire aux heures les moins chaudes de la journée

Utiliser l’eau de lavage des légumes pour arroser les plantes

Préférer les douches aux bains (un bain consomme 5 fois plus d’eau) et ne pas laisser couler l’eau pendant la toilette

Pailler les plantes et légumes (protège des fortes chaleurs et préserve l’humidité du sol)

Réparer rapidement les éventuelles fuites d’eau.

Fermer les fontaines à circuits ouverts

Différer les travaux les plus consommateurs d’eau.