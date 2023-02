La neige annoncée en Provence ce dimanche, des flocons possibles à Marseille

Fini les températures printanières à Marseille et en Provence. Le froid fait son retour à partir de ce dimanche après-midi et jusqu'à mardi. La baisse des températures sera accompagnée de pluie et localement de neige. "On peut attendre un à trois centimètres entre le pays aixois, Auriol, Trets, Mimet voire jusqu'à Aubagne, estime Paul Marquis, expert météo indépendant auprès des pompiers des Bouches-du-Rhône. Du côté de l'étang de Berre, pays salonais, pays d'Arles, ça devrait s'assécher, c'est-à-dire tout au plus un saupoudrage.

ⓘ Publicité

Peut-être de la neige sur les hauteurs de Marseille

Selon le fondateur de la Météo du 13 la limite pluie-neige serait très basse. "Autour de 100 mètres donc potentiellement on peut avoir des flocons sur les hauteurs de Marseille voire à Marseille même, mais sans tenue au sol. Ce n'est pas impossible de voir des flocons pendant le match OM-PSG", s'amuse Paul Marquis.

loading

Insuffisant contre la sécheresse

Cet épisode de pluie et de neige bienvenu pour la nature pourrait apporter entre 15 à 30 millimètres d'eau par mètre carré dans le Var et plus modestement 5 à 10 mm dans les Bouches-du-Rhône. Mais ces précipitations resteront largement insuffisantes pour compenser le manque d'eau cet hiver et régler le problème de sécheresse en Provence .

Tempête de Mistral dans l'ouest des Bouches-du-Rhône

Ce dimanche, le temps s'annonce particulièrement variable et agité en Provence avec un Mistral qui soufflera en tempête à plus de 100 km/h du Rhône à l'étang de Berre. Il sera moins fort à Marseille autour de 40 km/h, avec en matinée de belles éclaircies voire un soleil généreux avant l'arrivée de la pluie et de la neige dans l'après-midi.