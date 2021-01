La neige attendue samedi dans le Nord Pas-de-Calais

Les Hauts-de-France sont placés en vigilance orange pour neige et verglas samedi toute la journée. Selon Météo France, jusqu'à 7 cm sont attendus localement.Mais cette neige ne devrait pas tenir.

C'est dans l'Est de la région que le manteau neigeux sera le plus épais

Les flocons annoncés jeudi se sont fait discrets, mais cette fois, ils devraient être bien présents, ce samedi. Météo France a placé le Nord et le Pas-de-Calais en vigilance orange, de 10 heures à 22 heures, comme 11 autres départements de l'Ile-de-France et des Hauts-de-France, en raison des risques de neige et de verglas.

Après une nuit froide, la perturbation neigeuse abordera le littoral en première partie de matinée et gagnera progressivement la région lilloise à la mi-journée. Elle se décalera ensuite en fin d'après-midi vers l'Est.

La neige va tenir au sol et Météo France prévoit en moyenne 1 à 3 cm dans le secteur de Lille, 5 cm sur la moitié Ouest de la région et même 7 cm localement.

Dans l'Avesnois et la Thiérache, le tapis neigeux pourrait même atteindre jusqu'à 10 cm, alors que les averses devraient se prolonger jusqu'en première partie de nuit.

Toujours à l'Est du département du Nord, Météo France appelle par ailleurs à la prudence en raison de risques de pluies verglaçantes, dans la deuxième moitié de l'après-midi, alors que les sols seront froids.

Les conditions de circulation pourraient devenir rapidement très difficiles sur l'ensemble du réseau, prévient la cellule routière de la Préfecture. Restez à l'écoute de France Bleu Nord qui vous tiendra informés de l'état des routes.

Cette neige devrait fondre assez vite, avec le redoux annoncé pour la semaine à venir.