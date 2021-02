La neige de nouveau attendue par endroits en Moselle la nuit prochaine

Météo France prévoit le retour de chutes de neige sur l'est mosellan dans la nuit du mardi 9 février au mercredi 10. De faibles chutes sont aussi prévues mercredi matin.

Ce mardi, la Moselle est placée, par Météo France, en vigilance jaune en raison d'un risque neige-verglas. Après un épisode bien plus intense qu'annoncé dans la matinée, avec également de fortes chutes de neige dite artificielle à Cattenom, de nouvelles chutes sont attendues dans la nuit.

L'Est mosellan touché

"Les nuages deviennent de plus en plus nombreux en première partie de nuit. Des chutes de neige, d'abord éparses, apparaissent après minuit. Elles s'étendent en toute fin de nuit sur l'Est du département, sous un ciel devenu partout couvert" selon le bulletin de Météo France, qui prévoit aussi des températures minimales allant de -7 à -6 degrés.

De faibles chutes sont aussi prévues pour la matinée du mercredi.

Les températures maximales devrait repasser dans le positif durant le weekend. "Pour la fin de semaine, nous devrions échapper à la vigilance orange neige et pluies verglaçantes et nous devrions rester en vigilence jaune" annonçait Parvine Lacombe, directrice de cabinet du Préfet de la Moselle, dans le journal de midi du 9 février sur France Bleu Lorraine.