PHOTOS - Confinement sous la neige dans les Pyrénées catalanes

La neige a fait sa réapparition ce jeudi matin sur le Haut-Conflent, la Cerdagne et le Capcir. Entre 20 et 35 cm selon les endroits. Des chutes frustrantes pour les stations de ski du département qui ont du fermer à la mi-mars à cause de l'épidémie de Covid-19.