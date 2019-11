La neige donne le sourire aux professionnels dans les Alpes-de-Haute-Provence

Les Orres, France

Si la neige perturbe le quotidien de certains en basse altitude dans les Alpes-du-Sud, dans les stations, on a le sourire. Une première couche de neige est tombée il y a une semaine et ce jeudi deuxième couche ! Cette fois, la station des Orres est bien recouverte.

"Ça nous fait très plaisir, une année sur deux on a de la neige en Novembre et là, avec 30 centimètres, on pense pouvoir ouvrir plus tôt que prévu", Xavier Corne directeur de la station des Orres.

La date fixée au départ était le 14 décembre pour l'ouverture des pistes aux Orres, mais avec cette belle couche blanche, il est possible que les amateurs de ski puissent profiter des descentes plus tôt dès le 7 décembre, une semaine avant l'ouverture prévue. Et la saison s'annonce plutôt bien pour les professionnels.