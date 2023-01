La neige en plaine entraine quelques difficultés sur les routes et autoroutes de Savoie et Haute-Savoie

Météo-France avait prévu de la neige en plaine entre 8h et 9h ce mardi matin et les prévisions étaient justes. Ces conditions météo ont entrainé des difficultés de circulation sur l’A41 entre Aix-les-Bains et Annecy et sur l’A410 entre Annecy et La Roche-sur-Foron. Les saleuses et déneigeuses tournent depuis tôt ce matin.

Selon le directeur du réseau AREA, Alexandre Claude, qui était en directeur à 9h sur France Bleu Pays de Savoie : « des chutes de neige plus intenses sont attendues de nouveau entre 10h et 12h ».

En Chartreuse (Savoie), sur la D1006, de nombreux flocons sont tombés ce mardi matin, les automobilistes roulaient mais au pas avec des ralentissements entre Saint-Thibaud-de-Couz et Chambéry.