La neige est arrivée en plaine mercredi après-midi en Haute-Garonne

Ce n'est pas une alerte orange comme dans les départements voisins des Hautes-Pyrénées et des Pyrénées-Atlantiques , mais la neige et le verglas arrivent en plaine aussi en Haute-Garonne ce mercredi avec des épisodes neigeux annoncées dans les prochaines 24h par la préfecture.

De la neige dans le sud et l'est de la Haute-Garonne

Selon la préfecture, il neige déjà depuis 15h30 ce mercredi dans le sud de la Haute-Garonne et sur l'autoroute A64. La neige est prévue jusqu'à 19h et va toucher toute l'A64. Un deuxième épisode neigeux est attendu vers minuit jusqu'à 4h la nuit prochaine. Les secteurs les plus touchés devraient être ceux de Lannemezan et du Comminges.

Dans l'est du département, la neige est attendue de 18h à 23h-minuit, selon la préfecture. Puis un deuxième épisode neigeux est annoncé entre 3h et 6h durant la nuit prochaine, mais avec peu d'impact sur les autoroutes A66 et A6. La neige ne devrait pas tenir au sol, selon les prévisions.

De la neige aussi en Ariège et dans le Tarn

Dans le Tarn, le département indique que la RD52 qui relie le col de Sié à Belmont-sur-Rance est fermée. La RD607 est déconseillée aux poids lourds et aux camions non équipés. La portion entre Montfranc et Lacaune reste délicate.

De nouvelles chutes de neige sont attendues ce mercredi soir, en Ariège aussi avec de la neige jusque dans les fonds de vallée, selon le Département. Les cumuls sont a priori modestes. Des chutes de neige faibles sont attendues aussi jeudi matin jusqu’en vallée. Dix à vingt centimètres de neige sont attendus sur le Couserans et de quinze à trente centimètres sur les autres massifs au-delà de 1.500 mètres.