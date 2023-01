La neige est au rendez-vous, la station Alti-Aigoual ouvre ce samedi

Cette fois-ci, c'est la bonne. La station Alti-Aigoual ouvrira ses portes ce samedi 21 janvier. L'or blanc a recouvert le domaine. Environ 30 centimètres de neige sont déjà tombés. Et quelques centimètres supplémentaires sont attendus d'ici ce mercredi. "Nous allons ouvrir trois pistes vertes et trois pistes bleues" précise l'un des directeurs de la station Laurent Monge-Cadet. Il sera également possible de faire de la luge et du ski de fond. "Environ 15 km de pistes de fond vont être damées" glisse-t-il.

La cafétéria de la station sera également ouverte à partir de samedi. Au total, une vingtaine de saisonniers seront présents sur le site.