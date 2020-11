La neige est de retour ce mardi avec des flocons dès 400 mètres d'altitude

On l'attendait, la voilà. La neige est de retour ce mardi en Savoie et Haute-Savoie. Les premiers flocons devraient être visible dès 400 mètres d'altitude.

Déjà que l'on est privé de ski, on l'était également de neige... c'est terminé ! Elle est de retour à partir de ce mardi en Savoie et Haute-Savoie mais attention, _"_il ne faut pas en vouloir trop" prévient Arnaud Guy, prévisionniste à Météo France, chargé de la Haute-Savoie.

Une nouvelle perturbation prévue samedi

Sont prévus 10 à 15 cm à partir de 1.000 mètres d'altitude. En revanche, "le fait marquant" est la présence de la neige "très bas en vallée, dès 400 mètres." Le temps sera ensuite calme mercredi, jeudi et vendredi avant une nouvelle perturbation samedi. On pourrait cette fois-ci avoir environ 20 cm.

Une neige tardive à cause des anticyclones

Des chutes de neige qui ont mis du temps à arriver à cause de "période anticyclonique au mois de novembre. On était protégé des perturbations mais là on peut espérer que la situation se soit débloquée" explique Arnaud Guy. "En plus, on est parti pour une période de froid durant une dizaine de jours."

Le prévisionniste rappelle également qu'il y a eu en septembre des chutes de neige particulièrement précoces.