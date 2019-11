La neige est prévue presque jusqu'en plaine ce jeudi en Pays de Savoie

Après les chutes de neige en abondance sur les hauteurs des massifs alpins ces derniers jours, cette fois c'est bien presqu'en plaine que les flocons sont annoncés ce jeudi.

L'Isère, la Drôme et l'Ain sont placés en vigilance orange neige-verglas, par Météo France.

Météo France prévoit des chutes de neige à basse altitude (300-400 mètres) ce jeudi après-midi et jeudi soir, notamment en nord-Isère et sur l'avant-pays savoyard. Selon le prévisionniste de Météo France dans les Alpes Serge Taboulot, il y a un "risque d'impact routier" sur l'A48-niveau Rossatiere (entre Grenoble et Lyon), et l'A43-niveau Tour du Pin.

En Haute-Savoie, des difficultés sur les routes peuvent être envisagées sur l'A41 en direction d'Annecy et du Genevois.

En montagne, 40 à 60 cm sont probables sur le Vercors, Belledonne et l'Oisans. Des chutes de neige sont de nouveau attendues aussi de l'ordre de 20 cm sur les massifs savoyards et les Alpes du sud.