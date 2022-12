La neige est tombée dans le Var

Quel spectacle à l'ouverture des volets, ce samedi matin. "C'est tout blanc ! D'habitude, c'est en février. On va sortir les luges et faire des bonshommes de neige !" Esther Chauvet ne cache pas sa surprise même si elle a bien vu blanchir autour d'elle les reliefs des Alpes-Maritimes et des Alpes-de-Haute-Provence. Six centimètres de neige sont tombés dans son village de La Martre, au nord-est du département. Et ses 600 habitants ont pu savourer cet avant-goût de Noël.

ⓘ Publicité

loading

A quand le téléski ?! © Radio France - Esther Chauvet