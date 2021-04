Les quatre départements lorrains sont placés en vigilance jaune pour un risque de neige et de verglas ce lundi 5 avril. L'alerte de Météo France est en place jusqu'à ce mardi 10 heures.

La neige et le verglas sont de retour en Lorraine

Après des records de chaleur battus la semaine dernière, retour de la pluie, neige et verglas annoncés

Un dimanche ensoleillé, printanier et ... fleuri, et voilà le retour subitement ce lundi 5 avril du froid, du vent, de la pluie, voire de la neige et du verglas. Météo France a placé le quart nord-est de la France en "vigilance jaune pour risque de neige-verglas", à partir de ce lundi 21 heures jusqu'à mardi 10 heures du matin.

Après des records de chaleur battus dans la région la semaine dernière, cette semaine s'annonce fraiche, hivernale.

C'est une semaine à haut risque pour de nombreux arboriculteurs lorrains. Le mercure peut descendre à moins quatre degrés, ce qui pourrait poser problème alors que de nombreux arbres fruitiers sont en fleurs, comme les mirabelliers par exemple.

