La neige perturbe le trafic dans le nord de la Meurthe-et-Moselle

La vigilance orange neige et verglas est levée depuis16 heures ce jeudi 27 février pour la Meurthe-et-Moselle, la Meuse et la Moselle. Les perturbations de trafic se concentrent dans le nord de la Meurthe-et-Moselle et en Moselle depuis la mi-journée.