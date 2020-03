Pour la première fois de l'année, des flocons tombent sur Toulouse ce lundi. La neige s'est invitée en Occitanie dans plusieurs départements et à très basse altitude.

VIDEOS - La neige s'invite en Occitanie et même à Toulouse ce lundi

La neige et le froid ont fait leur retour sur la région ce lundi. Des flocons qui se sont invités même à basse altitude.

Exemple à Villefranche-de-Rouergue où les habitants ont pu faire un (tout petit) bonhomme de neige.

La neige en Aveyron ce lundi. - .

Dans le sud de la Haute-Garonne, des chutes de neige plus abondantes sont à signaler dans le secteur de Luchon et plus généralement sur le Comminges.

Quelques flocons à Toulouse

Les Toulousains ont même droit à quelques flocons ce lundi.