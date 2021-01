La neige s'invite jusqu'à Nîmes

C'est surtout dans l'est et le nord du département que les chutes de neige ont été les plus importantes, mais les flocons sont aussi tombés sur les hauteurs de Nîmes.

La neige s'est invitée sur presque tout le Gard ce lundi. C'est surtout sur l'est et le nord du département que la couche était la plus importante avec une vingtaine de centimètres dans le secteur d'Uzès ou dans le Gard rhodanien. Mais les flocons sont même tombés jusqu'à Nîmes, notamment sur les hauteurs où une fine couche de poudreuse recouvrait la garrigue au nord et à l'ouest de la ville.

Les chutes de neige n'ont pas engendré de difficultés de circulation autour de Nîmes. En revanche, elles ont fait le bonheur des promeneurs comme au Clos Gaillard, au nord-ouest de la ville. Image pour le moins insolite, Isabelle avait même sorti ses skis de fond pour pratiquer la glisse à défaut de pouvoir se rendre au Mont Aigoual. Mais la plupart avait choisi les balades à pied pour "profiter de la beauté et de la tranquillité des paysages sous la neige, tellement rare à Nîmes".