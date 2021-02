La neige s'invitera-t-elle en Bretagne ce mardi ?

Les températures continuent de baisser en Bretagne. De la neige pourrait tomber dans la nuit de mardi 9 à mercredi 10 février avec jusqu'à dix centimètres sur les Monts d'Arrée, dans les Côtes-d'Armor et certains secteurs du nord de l'Ille-et-Vilaine et du Pays de Fougères selon Météo Bretagne.

Le premier épisode neigeux de la saison est prévu en Bretagne dans la nuit de mardi 9 au mercredi 10 février. Les flocons pourraient tenir de façon générale sur le Finistère, le nord du Morbihan et l'Ille-et-Vilaine selon les prévisions de Météo Bretagne.

Entre 5 à 10 centimètres de neige pourraient ainsi tomber sur les Monts d'Arrée, dans les Côtes-d'Armor et certains secteurs du nord de l'Ille-et-Vilaine et du Pays de Fougères. Cet épisode neigeux ne devrait pas arriver avant mardi 9 février car un temps sec est prévu pour la veille. "L'air froid s'impose mais le flux Atlantique ne désarme pas et une perturbation va remonter du Golfe de Gascogne mardi", explique Météo Bretagne.

Partout sauf à la pointe du Finistère

De son côté, Météo France prévoit également de la neige dans la soirée de mardi 9 février avec des températures autour de 0 degrés ou négatives. Seule la pointe du Finistère devrait être épargnée. Le département serait le seul à afficher des températures positives dans les jours suivants selon Météo France.

Du verglas sur les routes jeudi matin

La neige ne devrait donc pas durer dans le temps. Une moyenne de 10 degrés est envisagée par Météo Bretagne dès l'après-midi de mercredi, avant un redoux plus important dans les jours suivants.

Il faudra néanmoins être prudent sur les routes jeudi matin. Une nuit glaciale sur des sols neigeux accentuera le risque de verglas.