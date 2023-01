La neige tient en Dordogne, un appel à la prudence sur les routes

La neige tombe sur la Dordogne et notamment le nord-Dordogne depuis ce jeudi soir et les autorités appellent à la plus grande prudence sur les routes, ce vendredi matin notamment. Le département est en vigilance orange.

La neige tombait sur le centre-ville de Périgueux en fin d'après-midi. © Radio France - M. B. La neige tombe, et elle tient en Dordogne pour la première fois de l'hiver. Météo France avait placé le département en vigilance orange pour la fin de journée ce jeudi 19 janvier, et la neige est bien tombée à gros flocons, à Périgueux, Bergerac, mais surtout dans le nord du département. ⓘ Publicité Le département a sorti les saleuses dès ce jeudi : "L'épisode neigeux qui devrait s'intensifier entre 18h et 20h du Nord du département en descendant jusqu'à Périgueux, avec 2 à 3 cm de neige par heure", écrit le conseil départemental. Des chutes de neige jeudi soir, puis le verglas La crainte des autorités concerne surtout le risque de verglas vendredi 20 janvier au petit matin, à l'heure de prendre la route du travail. La gendarmerie rappelle qu'il faut réduire sa vitesse, augmenter les distances de sécurité et anticiper en freinant le moins brutalement possible, et ne jamais doubler les saleuses sur la route. Météo France prévoit la fin de la vigilance orange pour la neige et le verglas pour minuit ce jeudi soir, et le passage en vigilance jaune à partir de vendredi matin. Si vous constatez des difficultés sur la route, vous pouvez appeler le standard de France Bleu Périgord vendredi matin pour le signaler au 05.53.53.82.82.