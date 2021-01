VIDÉO - La neige tombe dans le Nord-Pas-de-Calais

Comme annoncé par Météo France, les flocons tombent depuis ce samedi matin dans le Nord-Pas-de-Calais. La perturbation arrivée par la littoral doit toucher la métropole lilloise et se décaler vers l'Est. La région est en vigilance orange neige-verglas jusqu'à 22 heures.

On les attendait, ils sont arrivés ! Les flocons tombent depuis ce samedi matin dans le Nord et le Pas-de-Calais, qui sont placés en vigilance orange neige -verglas, jusqu'à 22 heures. Vers 10 heures 30, un manteau neigeux recouvrait déjà les routes et trottoirs, voire les plages du littoral, à Calais, Dunkerque ou auPortel.

La perturbation, qui arrive par les côtes, doit ensuite gagner la métropole lilloise à la mi-journée et se décaler vers l'Est de la région.

Jusqu'à 10 centimètres dans l'Avesnois !

Selon météo France, la neige va tenir au sol. Entre 1 et 3 centième sont attendus dans le secteur de Lille, 5 centimètres sur la moitié Ouest de la région et même 7 centimètres localement. Dans l'Avesnois et la Thiérache, ce tapis neigeux pourrait même atteindre jusqu'à 10 centimètre.

Toujours à l'Est du département du Nord, Météo France appelle par ailleurs à la prudence en raison de risques de pluies verglaçantes, dans la deuxième moitié de l'après-midi, alors que les sols seront froids.