La Normandie placée en vigilance orange pour les orages ce dimanche

Les cinq départements normands sont placés en vigilance orange pour des risques d'orage. Météo France prévoit une activité orageuse intense, avec des risques de grêle et d'importantes rafales de vent.

Météo France a placé les cinq départements normands, la Manche, le Calvados, l'Eure, l'Orne et la Seine-Maritime en vigilance orange pour risques d'orages, ce dimanche à partir de 6 heures. La Sarthe est également concernée. Il faut s'attendre à des orages, des fortes rafales de vent et de la grêle.

Des rafales jusqu'à 100 km/h

Des premières averses orageuses sont observées dans la nuit de samedi à dimanche et les risques d'orage persisteront jusqu'en fin d'après-midi, précise Météo France. "Les cellules orageuses peuvent s'accompagner de brusque rafales de vent voisines de 80 à 100km/h parfois un peu plus, ainsi que de chutes de grêle", indique le bulletin. Des cumuls de pluie compris entre 20 et 40 mm en moins d'une heure peuvent être observés.

Les différentes préfectures appellent à la vigilance pour cette journée.