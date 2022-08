La plage des Catalans ouverte 24h/24 à Marseille pour lutter contre la canicule

La plage des catalans est désormais ouverte 24H/24 et 7 jours sur 7

Le département des Bouches-du-Rhône est placé en alerte canicule de niveau jaune "épisode persistant de chaleur" depuis le dimanche 31 juillet à 16h. Dans un communiqué de presse, la mairie de Marseille confirme l'ouverture 24 heures sur 24 et sept jours sur sept de la plage des Catalans, jusqu'à la levée de l'alerte. Une plage d'ordinaire fermée à 22h. Et "c'est trop tôt par ces fortes chaleurs pour les Marseillais qui veulent se rafraichir en sortant du travail, d'autant que la préfecture explique qu'il faut garantir un accès à la fraicheur au moins trois heures par jour" explique Hervé Menchon, adjoint au maire en charge des plages et des équipements balnéaire.

Une pétition contre l'ouverture nocturne de la plage

Une mesure saluée par ceux qui souhaitent l'ouverture non-stop de cette plage, mais condamnée par une partie des habitants du quartier qui dénoncent les nuisances liées à cette ouverture nocturne : bruit, incivilités, insécurité. Une pétition lancée par le CAS7eme (Club amitié social & culturel du 7e arrondissement de Marseille) a déjà recueilli plus de 4.000 signatures.

Une pétition à laquelle n'adhère pas toutefois le Comité d'intérêt de quartier Pharo-Catalan. "Nous prenons acte des décisions qui sont prises, mais nous souhaitons que cette mesure ne soit effective qu'en cas de niveau orange canicule. Le niveau jaune est trop bas, il signifie que la plage va rester ouverte la moitié de l'année, précise Jean-Pierre Galeazzi le président du CIQ. Et nous souhaitons également que tout soit mis en œuvre pour garantir la propreté de cette plage. Comment la nettoyer si il y a du public en permanence ?"

Les autres mesures mises en place par la municipalité

Exceptionnellement, ouverture gratuite des piscines municipales jusqu'au 15 août.

Mise en place d'une cellule de veille sanitaire municipale, pour identifier les personnes âgées isolées et leur apporter assistance si nécessaire. Sur le terrain, le Centre Communal d'Action Sociale (CCAS) et Allo Mairie, dont les opérateurs sont sensibilisés sur les précautions à observer, assurent l'accompagnement du dispositif pour étendre le suivi au plus grand nombre de seniors sur le territoire.

Mobilisation de l'ensemble des services municipaux pour mener des actions auprès des différents publics.

Renforcement de la communication, diffusion des documents édités par Santé publique France et des recommandations de santé à suivre en cas de forte chaleur.