La pluie est de retour au Pays basque et va tomber jusqu'à jeudi

De la pluie, enfin ! Les précipitations vont être orageuses, nombreuses et régulières sur le Pays basque à partir de mardi 16 aout, même si les premières gouttes portées par les orages ont commencé à tomber dès samedi 13 aout, dans la soirée. Entretien avec Simon Rebouissoux, ingénieur prévisionniste à Météo France.

France Bleu Pays Basque : Cette pluie arrive après une longue période de sécheresse. Ca a commencé quand exactement ?

Simon Rebouissoux : On sait d'ores et déjà que le mois de juillet a été le plus sec jamais relevé par Météo France. À Biarritz par exemple, on a observé un déficit de pluviométrie de l'ordre de 93%. Ca veut dire qu'il a plus uniquement 7% des participations qu'on devait avoir. À Cambo-les-bains, on a un déficit de pluviométrie de 97% enregistré, un record pour cette station. Cette sécheresse a commencé fin juin. On a eu quatre vagues de chaleur en tout, et c'est pour ça qu'on a eu ce mois de juillet historique.

Une sécheresse arrêtée par les orages qui sont tombés sur le Pays basque samedi soir.

On connait depuis samedi soir un changement de temps. Avec des orages vers 19h qui ont continué de circuler après le long de l'Aquitaine. On n'a pas eu tant de précipitations que ça, on a eu environ 10 millimètres de pluie. C'est plutôt sur la Gironde et d'autres départements de la Nouvelle-Aquitaine qu'ils ont apporté leur plus grande précipitation.

Quand va-t-il pleuvoir véritablement alors au Pays basque ?

Pour la journée de lundi, on aura tout au plus un ciel nuageux sec, avec des températures de 25 à 28 degrés. Mardi, nous aurons une dégradation orageuse qui apportera des cumuls modérés sur le Pays basque. Donc localement, on pourrait avoir 15 à 30 mm. Si on compare ça avec les millimètres qui sont tombés, par exemple à Cambo-les-Bains qui a eu un record de sécheresse en juillet, il était tombé 2,8 mm. Là, il pourrait tomber entre 15 à 30 mm ! Pour la journée de mercredi, le ciel va rester très chargé avec un temps très pluvieux et en raison d'un flux soutenu d'ouest avec de bonnes rafales, notamment sur la côte. On pourrait donc avoir encore pas mal de précipitations.

Des précipitations orageuses ou régulières ?

Au vu des cumuls attendus, il s’agira de précipitations orageuses pouvant être continues sur un certain laps de temps, plus long qu’une averse classique (environ 15/20 minutes). Des précipitations qui pourraient tomber dans une quantité assez importante, avec des accumulations locales de 30 à 50 mm sur toute la période. Ce seront des précipitations assez continues et non pas comme les orages qu'on a pu avoir samedi soir.

Avant le retour du soleil vendredi 19 aout.

Oui, à partir de vendredi après-midi et pour la fin de semaine. On aura une amélioration avec le retour d'un temps sec et ensoleillé et des températures retrouveront les 30 degrés.