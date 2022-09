La pluie fait son retour en septembre en Lorraine, mais l'état de sécheresse se poursuit

30 millimètres de pluie recensés jusqu'ici à Nancy et Epinal. "Et pour un mois de septembre moyen, on a d'habitude 60 millimètres à Nancy et 70 à Epinal", décrit Olivier Jacques, prévisionniste à Météo France. Il s'agit là des valeurs les plus faibles enregistrées en septembre Meurthe-et-Moselle et dans les Vosges, mais leur tendance moyenne signifie le retour de la pluie en Lorraine, après deux mois de sécheresse intense.

Jusqu'à 70 millimètres dans les Vosges

Parce qu'ailleurs en Lorraine, on a déjà presque atteint la moyenne à la mi-septembre. 60 millimètres à Ochey et dans le sud-ouest des Vosges, et jusqu'à 70 millimètres à Bussang, dans le massif. "Ça ne concerne pas tout le monde, mais on a eu localement des orages avec des précipitations assez importantes", explique Olivier Jacques. Les prévisions encore pluvieuses attendues cette semaine laissent donc présager un premier mois excédentaire "depuis le mois d'avril et un peu le mois de juin".

La fin de la sécheresse ?

Un phénomène pluvieux est donc en cours, mais il ne faut malheureusement pas s'attendre à une fin rapide de l'épisode de sécheresse déclenché cet été. "Il semblerait qu'il y a effectivement du mieux, mais il est encore trop tôt pour savoir les prévisions des mois à venir. D'autant que l'on est sur une année particulièrement déficitaire jusque là", confie Olivier Jacques. D'ici là, les restrictions vont donc rester de mise avec une situation de crise toujours en cours dans les départements de Meurthe-et-Moselle et des Vosges.