La pluie ne suffit pas à effacer la sécheresse en Limousin

Limousin, France

"C'est une bouffée d'oxygène nécessaire pour notre région qui manque d'eau" commente à la station Météo France de Limoges Olivier Mandeix après les orages et les pluies diluviennes qui se sont abattues ce lundi soir en Corrèze et en Haute-Vienne. Dans la partie ouest de la Haute-Vienne il est tombé 20 millimètres en quelques heures mais c'est surtout en Corrèze que la pluie a été abondante et notamment à Tulle où il est tombé 52 millimètres dont 31 millimètres d'eau en une heure seulement ( de 21 heures à 22 heures). Mais on est encore bien loin du compte pour rattraper le déficit en eau.

Un déficit en pluie difficilement rattrapable

Si les orages de ce début de semaine ont fait du bien, ils n'ont pas de véritable effet pour effacer la sécheresse. Car le déficit pluviométrique est de 3 à 400 millimètres d'eau selon les secteurs des deux départements. Or depuis début octobre on a enregistré que 30 à 40 millimètres au dessus de la moyenne et "Il faudrait des pluies plus fréquentes et plus régulières pendant tout l'automne" pour arriver à résorber ce déficit explique encore Olivier Mandeix.

Les restrictions en eau maintenues par les préfets

En Corrèze le comité sécheresse s'est réuni ce mardi en préfecture et dans le département le déficit pluviométrique est toujours de 30 % depuis le début de l'année. Le préfet de la Corrèze a donc décidé de maintenir ses mesures de limitation des usages en eau en vigueur depuis le 25 septembre.

En Haute-Vienne , les mesures de restriction restent aussi en vigueur jusqu'au 31 octobre.