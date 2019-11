La pluie sur le Pays Basque : records battus à l’intérieur mais pas sur la côte

Pays Basque, France

On savait qu'il pleuvait beaucoup au Pays Basque mais vingt jours consécutifs de précipitations c'est du gros ! Météo France reconnait un premier record à Bidache : 426 mm en novembre. "Le record précédent date de 2000 avec 388 mm" précise Philippe Valate, ingénieur de Météo France à Biarritz.

En revanche, sur la côte, on approche le maximum mais sans l'atteindre. A Biarritz, la station a recueilli 377 mm de pluie mais on est loin du record de 487 mm réalisé en novembre 2005. "Très peu de chance qu'on le batte" estime Philippe Valate. A Cambo les bains, entre intérieur et côte, gros cumul de pluie avec 421 mm enregistré. Là aussi le record de 446 mm remonte à octobre 1976. Pour Philippe Valate "on peut battre ce record avec une vingtaine de millimètres supplémentaires"

Exceptionnelle accumulation des jours de pluie

"Ce qui est remarquable c'est le nombre de jours de pluie. 20 jours en ajoutant les deux derniers jours d'octobre" Une accalmie commencée lundi matin devrait se prolonger jusqu'à mercredi avant une nouvelle dégradation mais moins forte que les premiers 18 jours de novembre.