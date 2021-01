La préfecture de la Drôme active le plan "grand froid" à partir du 7 janvier

Une vague de froid va s'abattre sur la Drôme dans les prochains jours. Les températures oscilleront autour de 0°C pendant la nuit et en journée. La préfecture de la Drôme déclenche donc le plan "grand froid".

À partir du jeudi 7 janvier, en plus des 398 places d'hébergements d'urgence disponibles toute l'année et des 138 places ouvertes pendant la période hivernale, une trentaine de places supplémentaires seront disponibles. La préfeture annonce aussi "un renforcement des nuitées hôtelières".

La préfecture rappelle que le plan grand froid permet aussi "de renforcer les équipes, le périmètre et les horaires des maraudes sociales" ainsi que "d'étendre les horaires et jours d'ouverture des accueils de jour". La préfecture adaptera le dispositif en fonction des besoins et des conditions climatiques.