La préfecture de la Loire a préféré prendre les devants au vu des chutes de neiges annoncées dans l’après-midi

Saint-Étienne, France

Les camions s’accumulent depuis le début de l’après-midi sur la bande d’arrêt d'urgence.

Et certains chauffeurs comme Daniel en début de soirée commençaient sérieusement à râler sur les conditions de ce stockage préventif

Ça sert a rien ce blocage , y a des collègues qui allaient vers Valence en début d'après midi et qui sont passés sans problème et nous on est bloqué ici . Ça fait 42 ans que je roule et j 'ai jamais eu de souci sur la neige.

Et puis il y a ceux qui comprennent quand même la nécessite de stocker les poids lourds pour éviter le blocage complet des routes et autoroutes , mais qui comme, Eric ce chauffeur de Haute Loire, souhaiteraient des lieux de stockage un peu plus adaptés.

A 20 h la neige qui jusqu’ici ne tenait pas trop sur l’autoroute commence à prendre donnant raison au stockage préventif .

Poids lourds interdits sur l'A72 sur l'entrée Montbrison © Radio France - Yves Renaud

Les prévisions météo n’annoncent pas d’accalmie avant le milieu de la nuit au moins. Les chauffeurs vont donc passer le nuit sur les bandes d’arrêt d’urgence Dans le département voisin en Haute Loire six aires de stockage de poids lourds ont également été mises en place par la gendarmerie avec pas loin d'une centaine de poids lourds immobilisés

En début de soirée le point sur la situation des transports

Les transports scolaires sont interdits en Haute-Loire.

Les poids-lourds sont invités à stationner sur les aires suivantes : avenue de Coubon à Brives-Charensac RN88 dans le sens Sud-Nord (en pleine voie) : Blavozy - Monistrol-sur-Loire RN88 dans le sens Nord-Sud : parking multi-transports de Chadrac RN102 : Cohade-Largelier L’aire des Fangeas est saturée. La préfecture coordonne la prise en charge des poids-lourds stationnés en lien avec la Croix-Rouge et les communes.

La circulation des poids-lourds de plus de 7,5T est interdite, dans les 2 sens de circulation, sur les tronçons des axes : - A47 (de Givors à Saint-Chamond), - A72 (jonction avec A89) - A89 (jusqu’à la limite du département du Rhône) - N88 (jonction avec A47 et A72 ; jusqu’à la limite du département de la Haute-Loire) - N82 (jonction N7, A89) - N7 (jusqu’à la limite du département de l’Allier)

La circulation des autocars et autobus dédiés aux transports scolaires est interdite, sur l’ensemble du département de la Loire, pour la matinée du vendredi 15 novembre 2019, jusqu’au rétablissement des conditions climatiques permettant de circuler en toute sécurité. Les établissements scolaires seront ouverts et pourront accueillir les élèves.