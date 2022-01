La préfecture des Pyrénées-Atlantiques déconseille d’amener les enfants à l’école en vallées d’Aspe et d’Ossau

Les Pyrénées-Atlantiques et dans les Hautes-Pyrénées sont en vigilance rouge pour pluie et inondations ce lundi matin, et pour un risque de crue sur le gave d'Oloron. Dans ce contexte, la préfecture des Pyrénées-Atlantiques demande de limiter les déplacements et déconseille d’amener les enfants ce lundi matin à l’école en vallées d’Aspe et d’Ossau. D'ailleurs les transports scolaires ne circuleront pas ce lundidans ces secteurs, notamment pour les collèges de Laruns et d'Arudy.

La hauteur maximale des cours d'eau doit être atteinte ce lundi après-midi

Une crue qui s'annonce à Oloron sans doute supérieure à celle du mois dernier. Le département des Pyrénées-Atlantiques avait déjà été placé en vigilance rouge, il y a un mois, c'était le 10 decembre la commune de Laruns notamment avait été particulièrement touchée. Encore une fois, le plan communal de sauvegarde a été déclenché ce dimanche dans la commune, en lien avec la gendarmerie et les pompiers.