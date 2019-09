La préfecture du Gard rappelle à une extrême vigilance pour éviter les feux de forêts

Nîmes, France

L'état de sécheresse sur l’ensemble du département incite la Préfecture du Gard à renouveler, à répéter ses messages de prévention. Le dispositif de surveillance des feux de forêt reste activé à son maximum. Si le niveau de risque feu de forêt n'est plus aussi important qu'il y a 15 jours il reste tout de même qualifié de sévère.

Les prévisions météorologiques annoncent une semaine chaude et sèche accompagnée de vent et un épisode pluvi-orageux pour le week-end. Mais en attendant, et dans ces conditions, le préfet du Gard rappelle les consignes à respecter :

· l’emploi du feu dans les massifs forestiers et jusqu’à une bande de 200 mètres reste, par arrêté préfectoral, strictement interdit jusqu’au 30 septembre (contre le 15 septembre habituellement)

· les travaux de débroussaillement peuvent être réalisés, mais avec des précautions : de préférence aux heures les moins chaudes de la journée, et en disposant à proximité d'un moyen d’extinction (type cuve à eau),

· il est demandé aux organisateurs de manifestations sportives de se rapprocher au cas par cas du Service Départemental d'Incendie et de Secours afin d’étudier la nécessité ou non de la présence d'un camion feu de forêt sur site.