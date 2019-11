La préfecture lève les restrictions d'usage de l'eau dans les Deux-sèvres

Niort, France

La préfecture des Deux-Sèvres lève les mesures de restrictions d'usage de l'eau ! Les fortes précipitations du week-end dernier ont généré une remontée significative du niveau des cours d'eau. Des pluies qui permettent également d'amorcer la recharge des nappes souterraines. Pour la préfecture donc, il n'y a plus lieu de limiter l'irrigation agricole en place dans le département et qui s'appliquent aux sous-bassins versants du Thouet, du Thouaret, de l'Argenton et du Layon.