La préfecture maritime de la Manche et de la Mer du Nord met en garde avant le gros coup de vent attendu dans la nuit de lundi à mardi et jusqu'en fin de matinée de mardi avec une mer qui sera très forte.

La préfecture maritime de la Manche et de la Mer du Nord appelle à la prudence cette nuit et demain matin

Le préfet maritime de la Manche et de la Mer du Nord appelle les usagers de la mer à la plus grande prudence alors qu'un épisode de vent violent est attendu dans la nuit du lundi 4 au mardi 5 octobre et devrait se poursuivre mardi jusqu'en fin de matinée. La préfecture maritime indique que les ventes pourraient atteindre plus de 90 km/h par endroits. La mer sera également très forte. Le préfet maritime appelle donc les professionnels de la mer à la plus grande prudence, ainsi que les promeneurs.