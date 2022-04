La Préfecture maritime de la Manche appelle à la prudence sur la côte et en mer à cause de vents forts

La Manche est en alerte jaune au vent violent ce mercredi 6 avril. La Préfecture maritime de la Manche appelle également les professionnels de la mer, les pêcheurs et les promeneurs sur le littoral à la plus grande prudence jusqu'à ce vendredi 8 avril.

La Préfecture maritime de la Manche appelle à la prudence à cause de vents forts annoncés sur la côte et en mer de ce mercredi 6 avril au vendredi 8 avril. "Les conditions de mer seront très dégradées avec une mer forte à très forte, avec des creux pouvant aller de quatre à cinq mètres", explique un communiqué.

Les autorités appellent donc les professionnels de la mer, les pêcheurs et les promeneurs circulant sur l'estran à la plus grande prudence. La pratique de sports nautiques est fortement déconseillée. Le préfet maritime conseille aux plaisanciers de vérifier l'amarrage de leur navire, de signaler toute perte de matériel en mer. Les baigneurs et promeneurs doivent consulter la météo avant toute sortie en mer ou sur le littoral.