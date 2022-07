La préfète du Gard impose de nouvelles restrictions d'eau en raison de la sécheresse persistante

Les précipitations de la fin du mois de juin n'ont pas permis de recharger les nappes phréatiques dans le Gard. Les températures élevées relevées en mai et en juin ont également accéléré la baisse du niveau des cours d'eau. Des tensions particulièrement marquées sont observées sur les zones Vidourle et Cèze aval. Les secteurs Gardon aval et Cèze amont présentent également des déficits importants et les écarts à la moyenne des niveaux des nappes de la Vistrenque et des Costières continuent de se creuser. Météo France prévoyant des températures au-dessus des normales de saison dans les prochains jours, la préfète du Gard a donc décidé de :

· maintenir les zones Vidourle et Cèze aval en alerte renforcée, mais en ajoutant des restrictions supplémentaires sur le goutte-à-goutte qui restera autorisé uniquement la nuit, un jour sur 2 ;

· classer la zone Gardon aval en alerte renforcée ;

· maintenir la zone Cèze amont en alerte renforcée ;

· classer la Vistrenque-Costières et Vistre en alerte;

· maintenir les zones Ardèche gardoise, Hérault Gardois et Gardon amont en alerte

· maintenir des zones Dourbie et Trévezel, Rhône et Camargue gardoise en vigilance .

Sur les communes en situation d’alerte renforcée : les interdictions supplémentaires concernent l’arrosage des espaces sportifs ainsi que celui des pelouses et espaces verts privés et publics. L’irrigation agricole et l’arrosage des jardins potagers sont interdits entre 8h00 et 20h00 (sauf pour les modes d’irrigation économes en eau), et une nuit sur deux si l’eau est prélevée dans un cours d’eau ou dans sa nappe d’accompagnement. En outre, sur les zones d’alerte Cèze Aval et Vidourle, l’irrigation par micro-aspersion et celle des cultures de semences sous contrat sont interdites la journée entre 8 h et 20 h, et également les nuits (de 20 h à 8 h) en rive droite les jours pairs, et en rive gauche les jours impairs.