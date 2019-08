La quasi totalité du Gard concernée par des mesures de restriction d'eau à cause de la sécheresse

Gard, France

Les semaines se suivent et se ressemblent dans le Gard. Des températures élevées et toujours pas de pluie. Une situation qui conduit le préfet du Gard à durcir les mesures de restriction d'eau. Les bassins de la Cèze, les sous bassins du Vidourle, de l'Hérault et de l'Ardèche (côté gardois) sont en alerte de niveau 2. Les secteurs Vistrenque, Costières, Vistre ainsi que les sous bassins Gardons amont et Gardon aval sont en alerte de niveau 1.

Les secteurs Dourbie, Rhône et Camargue sont maintenus en vigilance.

"On peut encore passer à un niveau supérieur de restriction qui est un niveau crise, qui condamne tous les usages sauf les prélèvements d'eau potable"

Patrick Alimi, adjoint au directeur départemental des Territoires et de la Mer Copier

Le détail des restrictions

En alerte de niveau 1 , le remplissage des piscines privées, le lavage des voitures et le fonctionnement des fontaines en circuit ouvert sont interdits. De plus, des restrictions d’horaires pour l’arrosage sont mises en place. Sont interdits l’irrigation agricole et des jardins potagers entre 10h et 18h (sauf pour les modes d’irrigation économes en eau). Pour l’arrosage domestique (pelouses, jardins d'agrément, …), des terrains de golf, et des espaces sportifs, l’interdiction s’étend entre 8h et 20h.

les interdictions supplémentaires concernent l’arrosage des espaces sportifs ainsi que celui des pelouses et espaces verts privés et publics. L’irrigation agricole et l’arrosage des jardins potagers sont interdits entre 8h et 20h (sauf pour les modes d’irrigation économes en eau), voire une nuit sur 2 si l’eau est prélevée dans un cours d’eau ou dans sa nappe d’accompagnement. Sur les territoires classés en vigilance, il est demandé à chacun d’adopter un comportement écoresponsable, en utilisant l’eau de manière mesurée.

Ces mesures de restrictions ne sont pas applicables aux usages dont l’eau provient de la nappe d’accompagnement du Rhône, du canal BRL alimenté par le Rhône, ainsi que de retenues dont l’eau a été stockée en période où la ressource était abondante.

Un nouveau point sur la situation hydrologique du département est programmé le 20 août prochain.