Entre janvier et juin, il a fait beau 1005 heures à La Rochelle. Un taux d'ensoleillement qui permet à la ville d'arriver en tête des villes - non méditerranéennes - les plus ensoleillées de France. Des chiffres qui s'expliquent par un printemps particulièrement favorable cette année.

La Rochelle, première ville non méditerranéenne la plus ensoleillée de France

Qui a dit qu'il ne faisait pas beau à La Rochelle ? En tout cas pas Météo France qui dévoile dans un tweet publié jeudi 3 juin le classement des villes les plus ensoleillées de France. Et La Rochelle est haut dans le classement puisque avec 1005 heures de soleil entre le 1er janvier et le 2 juin, la préfecture de Charente-Maritime est la ville française non méditerranéenne la plus ensoleillée de France. Si on compte la Méditerranée, la ville arrive en septième position, loin derrière Marseille (qui comptabilise 1070 heures), mais tout de même devant Nice (974 heures).

En plus de son port, de ses tours et de ses huîtres... Les touristes peuvent aussi venir faire un tour à La Rochelle pour son soleil. Comme l'explique Eric Berroneau, responsable du centre Météo France à La Rochelle, la ville est favorisée par un micro-climat : "Le secteur de La Rochelle est favorisé géographiquement. Quand il y a des flux perturbés qui circulent sur le nord de la France, notre secteur charentais est relativement ensoleillé. A l'inverse, quand les blocages se font plutôt sur le sud, on peut là encore être privilégiés avec du soleil. On a donc un micro-climat relativement favorable avec un ensoleillement largement excédentaire par rapport à de nombreuses régions."

La Rochelle, ville la plus ensoleillée de France pendant le mois d'avril

Cette année, entre le 1er janvier et le 2 juin, le soleil a brillé 1005 heures sur La Rochelle. L'année dernière, sur la même période, Météo France comptabilisait 910 heures. Des chiffres au-dessus de la normale établie à 790 heures mais qui s'expliquent : "Ce qui est remarquable cette année, c'est vraiment ce printemps très ensoleillé. _La différence se fait vraiment au niveau de cette saison cette année_."

Et si on regarde seulement le mois d'avril, Eric Berroneau va encore plus loin : "_On est vraiment le secteur le plus ensoleillé de France._" Sur ce mois en particulier, le niveau d'ensoleillement de la ville de La Rochelle dépasse donc celui de toutes les autres villes de France, y compris Marseille.

Un phénomène qui n'est pas exceptionnel selon Météo France et qui n'est pas à mettre en lien avec le réchauffement climatique.