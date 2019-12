La saison démarre sans neige au Ballon d'Alsace

Lepuix, France

Depuis le début des vacances de Noël et l'ouverture de la saison au Ballon d'Alsace, le 21 décembre, il n'a pas neigé. Les températures n'ont pas non plus été assez basses pour faire fonctionner les canons à neige. Les pistes de ski restent closes pour les vacanciers, qui doivent s'adapter et trouver d'autres activités sur le site.

Parmi eux, Jean-Marc, qui habite Le Thillot, dans les Vosges près du Ballon. "Je suis le premier déçu par l'absence de neige, alors à la place j'en profite pour faire du parapente", sourit-il. Comme lui, certains sont venus de plus loin en espérant chausser des skis, comme Vincent, arrivé de Belgique pour une semaine de vacances : "A la place du ski de fond, on va faire de la randonnée. Il fait beau, donc ça compense."

Si la neige n'y est pas, le beau temps, lui, est au rendez-vous pour cette deuxième semaine de vacances. © Radio France - Adeline Divoux

Le ski n'est pas la seule activité du site touchée par l'absence de neige, il y a également les baptêmes avec les chiens de traîneau. Pour limiter les pertes, les meneurs de chiens ont une solution de secours. "C'est un peu plus compliqué, mais on y arrive. On utilise des traîneaux sur roues, comme des karts. Il y a plus de sensations, plus de vitesse, les gens sont vraiment impressionnés. Le traîneau classique glisse, donc il est plus lent", indique Antoine Gamin, qui travaille à la Meute du Ballon. L'activité tourne, mais les baptêmes sont limités par rapport au traîneau classique : seulement 6 par jour pour les deux meneurs, pour ne pas fatiguer les chiens.

Un manque à gagner pour les auberges et hôtels

En revanche, plus compliqué pour les services de restauration et d'hébergement du Ballon d'Alsace. La météo défavorable est un véritable manque à gagner pour l'Hôtel du Sommet. "Nous avons eu beaucoup d'annulation de séjours à cause du manque de neige, souvent au dernier moment. Cela a un gros impact, c'est la moitié du chiffre qui part. Ce qui est perdu est perdu, cela ne se rattrape jamais", déplore Catherine Siber, la gérante de l'établissement depuis 25 ans.

Même constat du côté de l'auberge du Langenberg. "Là, nous tournons à 15 - 20% du chiffre d'affaires que l'on devrait normalement faire s'il y avait de la neige", glisse Jean-Claude Fluhr, l'ex-propriétaire de l'établissement. Mais tous les deux sont d'accord : le beau temps devrait aider à limiter la casse. "Il devrait y avoir du soleil jusqu'au 6 janvier, donc on tourne à personnel réduit, mais on tourne quand même", sourit Jean-Claude Fluhr.

Le bus du Ballon effectue plusieurs allers-retours par jour entre Belfort et le Ballon d'Alsace pour un tarif unique de 7 euros. © Radio France - Adeline Divoux

Plus qu'à attendre le retour de la neige. La saison d'hiver est ouverte jusqu'au 8 mars prochain, comme le bus du ballon. Il est accessible tous les jours pendant les vacances scolaires, les mercredis et week-ends hors vacances.