La Sarthe placée en vigilance orange aux orages

La Sarthe, comme les cinq départements normands, a été placée en vigilance orange aux orages par Météo France à partir de 16h. Il faut s'attendre à de fortes pluies, des rafales de vents et même des chutes de grêles.

La Sarthe fait partie des six départements placés en vigilance orange aux oranges par Météo France ce dimanche 15 mai. L'alerte est en vigueur de 16h à 20h : des rafales de vent allant de 80 à 100 km/h sont attendues ainsi que des chutes de grêle et de la pluie. Entre 20 et 40 mm de précipitations en moins d'une heure selon Météo France.

Parcs et jardins fermés au Mans

En réaction, la mairie du Mans annonce que les parcs, jardins et cimetières de la ville seront fermés. Plusieurs manifestations seront également avancée pour se terminer au plus tard à 15h. Ce sera le cas du Mans'Art dans la cité Plantagenêt, la fête de quartier Nord-Ouest au parc Monod et le festival dédiés aux Outre-mers aux Etangs-Chauds. Le concert prévu à 16h au jardin des plantes est également annulé.