La Savoie et La Haute-Savoie en vigilance orange aux orages

Des orages sont annoncés par Météo-France ce dimanche. La Savoie et la Haute-Savoie sont placées en vigilance orange tout comme 26 autres départements d'Auvergne-Rhône-Alpes, de la Franche Comté et de la Bourgogne à l'Alsace, en passant par la Haute-Marne ou encore La Lozère et l'Aveyron.

Météo-France prévoit des orages violents, avec de fortes rafales de vent, de la pluie et par endroit même de la grêle. En pays de Savoie les intempéries sont attendues à partir de cet après-midi.

L'appel à la prudence des préfectures de la Savoie et de la Haute-Savoie

Dans un communiqué publié ce dimanche matin la préfecture de la Haute-Savoie précise : "cette vigilance orange aux orages concernera la Haute-Savoie en après-midi et première partie de nuit. Les phénomènes les plus violents sont attendus dans l’avant pays et le genevois (ouest et nord du département). Des rafales violentes de vent jusqu’à 100-110km/h sont possibles en particulier sur le lac Léman. Risque possible de grêle jusqu’à 1cm".

Le préfet de la Savoie Pascal Bolot lui aussi publie un communiqué. Il appelle "chacun à la prudence ce dimanche et à se tenir informé de l’évolution de la situation. Ainsi, _il est recommandé d’éviter de se déplacer notamment en montagne, et de protéger ses biens qui pourraient être inondés ou exposés au vent_. Au passage du phénomène il convient de s’abriter dans un bâtiment en dur, de s’éloigner des arbres et des cours d’eau, et d’éviter d’utiliser son téléphone et les appareils électriques".