La Savoie et la Haute-Savoie font partie des départements placés en vigilance orange pluie-inondation à partir de ce jeudi matin, en plus de la vigilance avalanche. Plusieurs axes du réseau secondaire seront interdits à la circulation dès 20 heures ce mercredi soir.

La Savoie et la Haute-Savoie en vigilance orange pluie-inondation

La Savoie en vigilance orange aux avalanches et "pluie-inondation". Ici, aux Saisies.

Déjà placés en vigilance orange avalanche par Météo France, les départements de Savoie et de Haute-Savoie sont également placés à partir de ce jeudi matin en vigilance orange pluie-inondation, tout comme l'Isère et les Hautes-Alpes.

Les préfectures de Savoie et de Haute-Savoie lancent des appels à la prudence ; "les cumuls attendus par endroits sont d'autant plus préoccupants qu’ils sont accompagnés d’un redoux des températures. Ainsi, à ces pluies, pourrait s’ajouter à partir de l’après-midi de jeudi, de l'eau provenant de la fonte d'une partie du manteau neigeux en-dessous de 1 800 m. En conséquence, cet épisode peut provoquer des débordements localisés de certains cours d’eau et des mouvements de terrains" prévient la préfecture de Haute-Savoie dans un communiqué diffusé ce mercredi soir.

En Savoie, même appel à la vigilance de la part des services préfectoraux : "des pluies et chutes de neige importantes sont attendues sur l’ensemble du département. A compter de cette nuit et jusqu’à vendredi au minimum, des intempéries donnant lieu à des phénomènes naturels de type coulées de boues, inondations et avalanches pourront se produire".

Des routes fermées en prévention en Savoie

A partir de 20 heures ce mercredi, plusieurs axes routiers particulièrement exposés à des risques de coulées sont fermés.

En Maurienne

la RD926 pour accéder à Saint Sorlin d’Arves (déviation mise en place)

la RD80B pour accéder à Saint Jean d’Arves (déviation mise en place)

la RD77 pour accéder à Montpascal

la RD902 pour accéder à Valloire

Dans le Beaufortain

la RD909 pour accéder à Flumet / La Giettaz.

En Tarentaise