Attention aux risques d'orages ce mercredi après-midi. Météo France classe la Savoie et la Haute-Savoie en vigilance orange. Des rafales de vent pouvant atteindre les 80 à 100km/h sont annoncées.

Météo : la Savoie et la Haute-Savoie en vigilance orange aux orages

Des orages sont annoncés ce mercredi sur La Savoie et la Haute-Savoie. Météo France classe les deux départements en vigilance orange aux orages et les deux préfectures appellent à la prudence. Cette vigilance intervient alors que les deux départements sont toujours en vigilance orange canicule.

"Une situation fortement orageuse est attendue sur notre territoire, en particulier dans l’ouest de la Savoie, et nécessite une vigilance particulière. Cet épisode orageux devrait être court mais intense avec de fortes rafales de vent pouvant atteindre 80 à 100 km/h, des chutes de grêle et de fortes précipitations", expliquent les services de l'État en Savoie dans un communiqué.



Du côté de la préfecture de la Haute-Savoie, on précise que : "cet épisode provoquera des orages susceptibles de générer localement des dégâts importants sur l'habitat, les installations provisoires et les routes. L’ épisode orageux sera assez bref, mais pourra donner de fortes rafales de vent (80 à 100 km/h), de fortes intensités de pluie et localement de la grêle." Le retour à la normale est prévu dès le début de soirée.

Conseils de prudence

Les préfectures de la Savoie et de la Haute-Savoie donnent toutes les deux des conseils de prudence en raison de ces orages :