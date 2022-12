La Savoie passe à son tour en vigilance orange "neige et verglas"

Circulation compliquée ce mardi matin les routes et autoroutes des Pays de Savoie. La Savoie et la Haute-Savoie sont en vigilance orange "neige et verglas" . Selon Jean Henriot du service des routes du département de la Haute-Savoie il pourrait neiger jusqu'en fin de matinée. Il est conseillé, si possible, de ne pas prendre la route. Dans le journal de 7h il a expliqué que : "les conditions sont particulières, la neige est très légère, elle est froide, elle est tombée sur des sols gelés, nous avons des difficultés à l'attraper, elle a tendance à se transformer en une couche très glissante".

Un camion s'est mis en travers sur l'A41

A cause de la neige, vers 6h45 un camion s'est mis "en portefeuille" sur l'A41 au niveau d'Alby-sur-Chéran. L'autoroute, qui était coupée dans le sens Annecy vers Chambéry, a pu rouvrir peu après 8h.

Un camion s'est mis en travers sur l'A41. - Auditeur France Bleu Pays de Savoie

Sur l'A43 après 8h, en Savoie et à Grenoble, la situation restait très compliquée. Sur la RD1212, la route des Gorges de l'Arly, les poids-lourds de plus de 19 tonnes n'ont pas le droit de circuler dans les deux sens, suite aux chutes de neige. A Chambéry, le trafic des bus a pu reprendre progressivement vers 7h30.