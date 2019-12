La Savoie placée en vigilance orange avalanche

Savoie, France

Soyez extrêmement prudent. Météo France a placé, ce dimanche après-midi, la Savoie en vigilance orange avalanche. L'alerte est valable depuis 16h.

La Savoie rejoint donc 6 autres départements en vigilance orange : le Finistère, l'Ille-et-Vilaine et la Charente-Maritime pour inondation et les Alpes-Maritimes, la Haute-Corse et la Corse du Sud pour vents violents.